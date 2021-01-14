Общество

Псковский бизнесмен подарит 10 000 рублей за креативное название для арт-пространства

Предприниматель и инвестор Андрей Гарусов на своем YouTube-канале рассказал об одном из своих проектов - арт-пространстве на набережной реки Великой в Пскове.

Здание, в котором будет находиться арт-пространство, пострадало от пожара и не эксплуатировалось более трех лет. Сейчас там активно ведутся ремонтные работы. Арт-пространство будет включать в себя: коворкинг, чайную, цветочную мастерскую, винный магазин и ярмарку европейского формата.

Но у проекта все еще нет названия, поэтому предприниматель запускает конкурс на 10 000 рублей. Для того, чтобы принять участие нужно:

1. Быть подписанным на YouTube-канал «Разнорабочий - Андрей Гарусов»;

2. Написать свой вариант названия в комментариях под видеороликом на YouTube.

Победителем станет автор самого креативного и интересного названия, которого объявят в одном из предстоящих роликов на YouTube-канале Андрея Гарусова.

Социальные сети предпринимателя:

Instagram - https://www.instagram.com/garusovandrey

Facebook - https://www.facebook.com/garusovbusiness

«ВКонтакте» - https://vk.com/garusovbusiness

Заявку на привлечение инвестиций можно оставить тут: garusov.com.