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Общество

Михаил Ведерников подвел итоги работы по ликвидации последствий стихии в регионе

15.01.2021 17:41|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 15 января, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по итогам работы по восстановлению электроснабжения на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в заседании приняли участие генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник, начальник Управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, вице-губернатор Василий Осипов и руководство Псковского филиала сетевой компании, профильных органов исполнительной власти.

Глава региона напомнил, что массовые повреждения и отключения линий электропередач произошли после прохождения по территории региона сразу трех неблагоприятных погодных явлений: циклона «Грета», ледяного дождя и снежного циклона. «Такого скопления неблагоприятных факторов не было много лет. Подчас не выдерживали даже новые опоры. Особенно пострадали удаленные населенные пункты, где состояние сетей требует пристального внимания», - отметил губернатор.

Глава региона обратил внимание на работу горячих линий - в отдельные дни граждане столкнулись со сложностями оставления заявок по телефону. Он подчеркнул, что лично ежедневно разбирал до 250 обращений. Михаил Ведерников призвал участников совещания проанализировать ситуацию и принять как тактические, так и стратегические решения. В частности, для налаживания обратной связи с жителями губернатор предложил сетевой компании участие в платформе «Мойрегион60», что позволит вести корректную статистику отключений, синхронизировать данные.

Михаил Ведерников подчеркнул, что общими усилиями проведена колоссальная работа по устранению последствий непогоды. В восстановление электроснабжения были вовлечены энергетики не только Псковской области, но и всех регионов Северо-Запада, Москвы, сотрудники МЧС и экстренных служб. «Все дни и ночи ликвидации мы были на прямой связи со всеми структурами. С коллегами из „Россетей“, МЧС, с главами районов практически в круглосуточном режиме решали вопросы подключения объектов. Бригады энергетиков, сотрудники экстренных служб почти неделю в мороз и непогоду работали на местах», - заметил губернатор. Он добавил, что столь сложный и ответственный труд заслуживает благодарности, и попросил руководство сетевой компании и регионального УМЧС представить кандидатуры для поощрения.

Особое внимание губернатор уделил необходимости проработки программы модернизации региональной энергосети. «Нет сомнений, что при различных капризах погоды, отключения могут быть. Но наша задача сделать так, чтобы они не носили массового характера», - сказал Михаил Ведерников. Ранее была достигнута договоренность, что компания «Россети» до конца января разработает и представит проект программы, напомнил губурнатор. Михаил Ведерников обратился к Артему Пиднику с предложением уже сейчас подключить к этой работе и специалистов региона, чтобы те дали предложения и заявили об обязательствах, которые регион готов взять на себя.

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник согласился, что Псковская область пережила аномальные погодные явления. В этот период было зафиксировано 1,7 тысячи обрывов провода, 178 сломанных опор, около 12 тысяч поваленных на ЛЭП деревьев. Он поблагодарил главу региона за личную включенность в ситуацию, внимание к вопросам развития электросетевого комплекса, а также специалистов регионального МЧС и Глав муниципалитетов за поддержку в проведении аварийно-восстановительных работ.

Артем Пидник также обратил внимание на необходимость сделать после ликвидации последствий стихии правильные выводы, в том числе использовать и ряд новых технических решений. По его поручению создана комиссия, которая совместно с представителями Минэнерго РФ проведет проверку хода восстановительных работ, в том числе и в части общения с потребителями. Она завершится 29 января. Директору Псковского филиала Александру Михайлову он поручил провести аудит состояния электросетей филиала компании. Эти данные будут использованы при разработке программы улучшения надежности и качества электроснабжения.

Директор Псковского филиала «Россети Северо-Запад» Александр Михайлов проинформировал о всех этапах восстановления электроснабжения. Он отметил, что некоторые линии после повреждений энергетикам пришлось фактически строить заново. Для работы ночью использовались световые башни. Энергетики круглосуточно обследовали многокилометровые ЛЭП для выявления мест технологических нарушений, расчищая путь от упавших деревьев и метровых сугробов. Для временного подключения потребителей было задействовано 69 дизель-генераторов на 2 747 кВт.

По информации сетевой компании, в общей сложности восстановлено электроснабжение более тысячи населенных пунктов. Особенно сильно от непогоды пострадали Псковский, Печорский, Островский, Стругокрасненский, Опочецкий и Себежский районы.

О реализованном комплексе аварийно-спасательных работ доложил начальник Главного регионального управления МЧС России Валерий Филимонов. В ликвидации последствий стихии было задействовано около 100 человек и порядка 30 единиц техники.

Подводя итоги рабочего совещания, Михаил Ведерников подчеркнул, что по его решению создадут совместную рабочую группу, которая проработает единый комплекс мер по модернизации электросетевого комплекса, определит приоритетные направления общей работы. Одна часть мероприятий будет реализована в рамках областных программ, другая - найдет свое отражение в федеральной программе улучшения надежности и качества электроснабжения. Речь, в частности, зашла о необходимости поэтапного приобретения дизель-генераторов для ряда учреждений и удаленных населенных пунктов.

Отметим, до начала заседания все вопросы, связанные с проведением аварийно-восстановительных работ и перспектив модернизации электросетевого комплекса, были детально рассмотрены на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и гендиректора компании «Россети Северо-Запад» Артема Пидника.

Теги: #Псковская область #стихия
Источник: Псковская Лента Новостей
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