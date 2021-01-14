Общество

Уроки дистанционки

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы Любови Кузнецовой «Дневной дозор», которая выходит на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

После продолжительных новогодних выходных школьники и педагоги Псковской области приступили к очному формату обучения. В связи со значительным ростом заболевших коронавирусом в регионе в середине декабря оперштаб принял решение сначала увести псковских школьников на недельный дистант, а финальная неделя перед новым годом для учащихся общеобразовательных учреждений была дополнительной к новогодним каникулам. Таким образом, в общей сложности дети с 1 по 11 класс за парты фактически не садились около месяца.

11 января родители с облегчением вздохнули: дети, наконец, вновь возвращаются в привычную систему координат с очными уроками и классной дисциплиной. А у некоторых учеников было предистеричное состояние: за недели в домашней обстановке и вдалеке от учебы расслабились, никакого желания получать знания и держать себя в определенном графике не наблюдалось. За минувшие несколько дней ситуация выровнялась и успокоилась. Тревога остается только в одном вопросе: по региону около 100 педагогов болеют. Насколько эпидобстановка позволит и дальше учится очно, не знает никто.

Следует отметить, что каждый регион решение об организации процесса обучения принимает самостоятельно, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора. Москва, например, переходит на «очку» в школах только с 18 января. И родители, и педагоги, и чиновники вынуждены мириться с дистанционным форматом образования только потому, что альтернативы нет. Однако, как отмечают сами участники дистанта, со временем происходит его усовершенствование. То есть учитываются недоработки, которые имели место быть в марте-апреле 2020 года, когда обучение в цифровом формате было внедрено в практику «с колес», начиная от учебных платформ, объемов заданий и заканчивая привычкой, находясь в домашней обстановке, учиться или учить.

Какие уроки дистанта выучили за минувшие 9 месяцев учителя, чиновники и родители? Как оценивает цифровой формат обучения на практик региональный уполномоченный по правам ребенка? Об этом - в «Дневном дозоре».

Если старшеклассников родителям в силу их возраста не страшно оставить дома одних под их ответственность учится, то с учениками младших классов на домашнем обучении родителям или бабушкам с дедушками приходилось оставаться: малыши в силу возраста не способны самостоятельно учится в домашней обстановке. В этом смысле дистанционка марта и декабря прошлого года не сильно отличается. О плюсах и минусах дистанционного обучения рассказала мама второклассника, активист проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Оксана Нани.

«Повод, может быть, не такой большой, как у родителей старшеклассников или у родителей нескольких детей. У нас дистанционка началась, когда был первый класс. Есть, наверное, свои плюсы, есть минусы. Первоклассники еще не успели научиться дисциплине, соответственно, находясь дома, ребенок не понимает, что он находится на уроке, даже если это маленькие компьютеры или IPad, и что он не может дома встать и уйти, не отвечать. У нас дистанционка проходила очень организованно с самого первого дня. Учитель и ученики подключались к Zoom-конференции, урок проходил полноценно. То есть детям задавали вопросы, они на них отвечали, им ставили оценки. Также задавалась домашняя работа, которая должна была быть до 10 вечера отправлена в электронном виде. То есть в принципе у нас процесс обучения не прерывался. Первые две недели было сложно, а потом уже вошло в привычку. В этом учебном году у нас дистанционка была два раза по одной недельке, поэтому все уже знаем, все привычно, спокойно получаем вход в конференцию и с 9 до 12, сидим занимаемся».

По мнению Оксаны Нани, в наиболее сложной ситуации оказались многодетные родители: если в семье есть совсем малыши, они мешают старшим заниматься. А если трое и более ребят - школьники, то всем не хватает технических средств. А в районах (и такие случаи не редки) есть населенные пункты без мобильной связи и интернета. Проблему обеспечения средствами связи худо-бедно решили, а вот с мобильным интернетом в районах все не так просто. Из положения при объявлении дистанционки выходили по-разному. В Островском районе, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров, тоже есть территории где раньше интернета не было. Теперь есть.

«У нас есть ряд территорий, в частности в Воронцовской волости, где даже мобильная связь отдельных операторов отсутствует. Вместе с тем, ребятам все-таки обеспечили возможность проходить этот процесс в дистанционном формате. Об этой проблеме знают в области, мы не единственный район, где есть зона с отсутствием покрытия не то что мобильного интернета, а мобильной связи. Поэтому с сотовыми операторами там будут прорабатываться вопросы, хотя до этого мы неоднократно обращались к ним, но решения конкретного не было. Дети по-своему воспринимают дистанционный формат, но все-таки для них это какой-то облегченный вариант, и, чем дольше они в этом состоянии пребывают, тем, скажем так, меньше у них возникает желания обучаться в очном формате. Вот в чем дело. И более всего этому подвержена начальная школа. Поэтому я, естественно, за очный формат двумя руками. Мы говорим, что есть моменты безопасности наших детей, учителей и в таком режиме, конечно, лучше, чем ничего».

Живой диалог между учеником и учителем, очное общение одноклассников — это самые главные потери при дистанционке, считает уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. За девятимесячный период применения дистанта на практике в образовании многое поменялось в лучшую сторону, считает детский омбудсмен: к самой форме стали более терпимо относится родители, учителя научились работать в формате цифры.

«До декабря задачей для администраций школ было выявление проблем и достоинств такой формы обучения, и при выявлении недостатков возможность направить педколлективы на их исправление. Как показал опрос среди родителей учеников, не везде справились с этой задачей. Во многих школах летом учителя прошли переобучение по новым методикам преподавания своего предмета в условиях дистанционного обучения. Но многое зависит от профессионализма педагога, его навыков. И возраст иногда тоже имеет значение, когда педагог с техникой на «вы». Дети более скоростные в работе с интернетом. Думаю, за декабрьскую неделю дистанционки можно сделать объективный вывод, справились мы с дистанционкой или нет. Комитет по образованию еще озвучит и потери, и достижения, проведет работу над ошибками, понимая, что декабрьская дистанционка — вряд ли точка, и, возможно, придется к этой форме впоследствии вернуться. Может, методические разработки будут сделаны, чтобы и учителю было комфортно, и ребенку».

Учли все острые моменты первой волны дистанционного обучения, поэтому в декабре дистант прошел более комфортно для всех его участников, комментирует вопрос начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко. По ее мнению, наибольшее число проблем в марте связано с тем, что не только ученикам учится, но и учить педагогам приходилось из дома, вне рабочего места.

«Я выделяю в том периоде субъективные, наверное причины по внезапности то, что ограничение посещения образовательных организаций были и для педагогов. Наши педагоги тогда же, в соответствии с указом, находились дома и именно в домашних условиях пытались проводить учебные занятия, и тогда объективно в силу технических, психологических возможностей не совсем успешно проходил этот процесс дистанционного обучения. Бесследно он не прошел ни для кого, я думаю, потому что перестроилась педагогическая система за лето, перестроилась родительская общественность и наши дети тоже перестроились, потому что дети вынесли урок о том, что, если есть цель далее поступить в вуз, ты будешь учиться в любых условиях независимо от того, ходишь ты в школу или учишься дистанционно. Родители поняли, что в первую очередь их задача - помогать своим детям в процессе учебы. К сожалению, мы достаточно долго возлагали эту функцию исключительно на образовательную организацию. Именно с этим мы связываем некое противостояние со стороны родительской общественности, которое было весной. И педагоги поняли, что они давно классически уверенно ведут урок у доски, глядя в глаза 30 детям, которые сидят в классе. И они готовы вести урок именно так, но не всегда жизнь дает нам такие условия».

Начальник управления образования Пскова констатирует, что и в декабре остались переживания родителей детей начальной школы (и как мама младшеклассника Анна Кузыченко их разделяет) о том, что дети дома одни. Весной был объявлен общий локдаун, а в декабре родители работали. Еще один важный момент: весной 2020 года основная школьная программа за год уже была пройдена в каждом классе, декабрь же — это самый разгар освоения знаний. То есть опасений за уровень усвоения материала гораздо больше. И поэтому в Пскове была применена форма дежурных классов: если онлайн режим совершенно не приемлем для ребенка, была возможность очной формы. И каждый родитель имел права выбора.

Все наши сегодняшние респонденты подчеркнули, что дистанционная форма обучения — не идеальная. И не должна становится альтернативой очному образованию. Но в критической ситуации, как с ковидом, когда иного выхода нет — применяется и совершенствуется.