Уроки дистанционки

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы Любови Кузнецовой «Дневной дозор», которая выходит на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.
После продолжительных новогодних выходных школьники и педагоги Псковской области приступили к очному формату обучения. В связи со значительным ростом заболевших коронавирусом в регионе в середине декабря оперштаб принял решение сначала увести псковских школьников на недельный дистант, а финальная неделя перед новым годом для учащихся общеобразовательных учреждений была дополнительной к новогодним каникулам. Таким образом, в общей сложности дети с 1 по 11 класс за парты фактически не садились около месяца.
11 января родители с облегчением вздохнули: дети, наконец, вновь возвращаются в привычную систему координат с очными уроками и классной дисциплиной. А у некоторых учеников было предистеричное состояние: за недели в домашней обстановке и вдалеке от учебы расслабились, никакого желания получать знания и держать себя в определенном графике не наблюдалось. За минувшие несколько дней ситуация выровнялась и успокоилась. Тревога остается только в одном вопросе: по региону около 100 педагогов болеют. Насколько эпидобстановка позволит и дальше учится очно, не знает никто.
Следует отметить, что каждый регион решение об организации процесса обучения принимает самостоятельно, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора. Москва, например, переходит на «очку» в школах только с 18 января. И родители, и педагоги, и чиновники вынуждены мириться с дистанционным форматом образования только потому, что альтернативы нет. Однако, как отмечают сами участники дистанта, со временем происходит его усовершенствование. То есть учитываются недоработки, которые имели место быть в марте-апреле 2020 года, когда обучение в цифровом формате было внедрено в практику «с колес», начиная от учебных платформ, объемов заданий и заканчивая привычкой, находясь в домашней обстановке, учиться или учить.
Если старшеклассников родителям в силу их возраста не страшно оставить дома одних под их ответственность учится, то с учениками младших классов на домашнем обучении родителям или бабушкам с дедушками приходилось оставаться: малыши в силу возраста не способны самостоятельно учится в домашней обстановке. В этом смысле дистанционка марта и декабря прошлого года не сильно отличается. О плюсах и минусах дистанционного обучения рассказала мама второклассника, активист проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Оксана Нани.
По мнению Оксаны Нани, в наиболее сложной ситуации оказались многодетные родители: если в семье есть совсем малыши, они мешают старшим заниматься. А если трое и более ребят - школьники, то всем не хватает технических средств. А в районах (и такие случаи не редки) есть населенные пункты без мобильной связи и интернета. Проблему обеспечения средствами связи худо-бедно решили, а вот с мобильным интернетом в районах все не так просто. Из положения при объявлении дистанционки выходили по-разному. В Островском районе, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров, тоже есть территории где раньше интернета не было. Теперь есть.
Живой диалог между учеником и учителем, очное общение одноклассников — это самые главные потери при дистанционке, считает уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. За девятимесячный период применения дистанта на практике в образовании многое поменялось в лучшую сторону, считает детский омбудсмен: к самой форме стали более терпимо относится родители, учителя научились работать в формате цифры.
Учли все острые моменты первой волны дистанционного обучения, поэтому в декабре дистант прошел более комфортно для всех его участников, комментирует вопрос начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко. По ее мнению, наибольшее число проблем в марте связано с тем, что не только ученикам учится, но и учить педагогам приходилось из дома, вне рабочего места.
Начальник управления образования Пскова констатирует, что и в декабре остались переживания родителей детей начальной школы (и как мама младшеклассника Анна Кузыченко их разделяет) о том, что дети дома одни. Весной был объявлен общий локдаун, а в декабре родители работали. Еще один важный момент: весной 2020 года основная школьная программа за год уже была пройдена в каждом классе, декабрь же — это самый разгар освоения знаний. То есть опасений за уровень усвоения материала гораздо больше. И поэтому в Пскове была применена форма дежурных классов: если онлайн режим совершенно не приемлем для ребенка, была возможность очной формы. И каждый родитель имел права выбора.
Все наши сегодняшние респонденты подчеркнули, что дистанционная форма обучения — не идеальная. И не должна становится альтернативой очному образованию. Но в критической ситуации, как с ковидом, когда иного выхода нет — применяется и совершенствуется.