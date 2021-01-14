Общество

Курсы SEO помогут овладеть новой профессией

В современном мире становится актуальным приобретение новых профессий, тех, которые могут принести доход, даже если человек не выходит из дома. Интернет-технологии и их продукты настолько популярны и необходимы, что рынок труда испытывает дефицит в специалистах.

Один из лучших способов научиться чему-то новому – пройти курсы SEO в Москве.

С чем придется столкнуться будущему «сеошнику»?

Рынок SEO большой, есть много бирж, которые предлагают свою помощь новичку, и они могут стать неплохим началом для развития, сбора портфолио, а также создания клиентской базы.

На первых порах из-за высокой конкуренции в сфере интернет-маркетинга придется работать на свое имя, чтобы заработать хорошую репутацию, но со временем она начнет работать на специалиста по раскрутке сайтов, так как его начнут советовать и «передавать из рук в руки».

Для специалиста по SEO нужно также сделать хорошие вложения в оборудование: ноутбук, смартфон и, самое главное из категории оборудования, стабильный и высокоскоростной интернет - тогда обучение и работа будет идти веселее и успешнее. Обязательно нужно познакомиться с разными платежными системами, чтобы подстроиться под клиента.

Необходимо также понимать, что будет высокая конкуренция, но ее не стоит бояться, так как есть спрос на SEO-продвижение, SMM, а также перспектива для повышения квалификации. Сразу необходимо настраивать себя на разностороннюю работу, чтобы иметь возможность предложить услуги в широком спектре: создание контента в социальных сетях, наращивании количества ссылок со сторонних ресурсов, увеличение трафика и т. д. Клиенты любят универсальных специалистов и, привыкая к ним, неохотно их меняют.

Перспективы рынка услуг в интернете

В современном обществе люди перестали бояться покупать и продавать через социальные сети, интернет-магазины или специальные площадки, предназначенные для продажи или предоставления услуг.

Но чтобы товар дошел до покупателя, необходима правильная стратегия по SEO-оптимизации интернет-ресурса в поисковых системах – Яндекс, Google. Необходимо провести большую, но интересную работу по аудиту, чтобы узнать аудиторию, подобрать ключевые фразы, продумать, где будет лучше идти компания: в социальных сетях или через поиск.

Кроме того, необходимо проанализировать сам сайт, на котором предлагаются услуги или товар, нет ли ошибок в description и правильно ли составлено описание. SEO-специалист помогает разобраться в этих вопросах владельцам. Для обычного пользователя они очень сложные, а для человека, который прошел специальные курсы по продвижению и оптимизации сайтов, ничего сложного в этом нет.