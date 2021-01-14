Общество

Артем Абдуллаев приступил к руководству великолукской инфекционной больницей

Прибывший из Пскова врач Артем Абдуллаев приступил к руководству филиалом «Великолукский» областной инфекционной больницы. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте учреждения здравоохранения. Он будет осуществлять руководство филиалом до 26 января - дня окончания служебной проверки в отношении заместителя главного врача - начальника филиала «Великолукский» ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» Натальи Дорожкиной.

Фото: Instagram-страница Артема Абдуллаева

Как сообщалось ранее, Наталья Дорожкина временно отстранена от исполнения своих должностных обязанностей в связи с проведением служебной проверки в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности филиала.