Артем Абдуллаев приступил к руководству великолукской инфекционной больницей

Прибывший из Пскова врач Артем Абдуллаев приступил к руководству филиалом «Великолукский» областной инфекционной больницы. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте учреждения здравоохранения. Он будет осуществлять руководство филиалом до 26 января - дня окончания служебной проверки в отношении заместителя главного врача - начальника филиала «Великолукский» ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» Натальи Дорожкиной.
Фото: Instagram-страница Артема Абдуллаева
Как сообщалось ранее, Наталья Дорожкина временно отстранена от исполнения своих должностных обязанностей в связи с проведением служебной проверки в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности филиала.
Как отметили в больнице, отстранение руководителя южного подразделения и проведение проверки не связано с какими - либо инцидентами, имеющим отношение к пациентам или их родственникам.
Ранее семья из Великих Лук обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой разобраться в ситуации, которая привела к смерти их отца 1945 года рождения, а также наказать виновных. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте губернатор60.рф