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Общество

Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 в Псковской области продлены по 29 января

15.01.2021 19:53|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 15 января, внес очередные изменения в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, основные ограничительные мероприятия на территории Псковской области продлены на период по 29 января текущего года.

Сохраняется и режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Для работающих жителей региона, входящих в данную категорию, устанавливается дополнительный период оформления листков нетрудоспособности с 16 по 29 января 2021 года.

Перечень разрешенных массовых мероприятий дополнен крещенскими купаниями. Необходимым условием их проведения является соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Количество участников экскурсий на открытом воздухе, согласно новым изменениям, больше не ограничено. По рекомендации Роспотребнадзора при проведении экскурсий в помещении по-прежнему должно быть не более 5 человек.

Кроме того, возобновляется проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в зрительных залах и иных помещениях, имеющих посадочные места для зрителей. Исключением являются предприятия общественного питания. При этом наполняемость зала должна единовременно составлять не более 25% от общего количества посадочных мест.

Также между посетителями должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 метров, сотрудникам и зрителям необходимо выполнять Рекомендации Роспотребнадзора для театральных и концертных организаций.

Возобновляется проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план таких мероприятий. Но без привлечения зрителей и при наличии согласования о проведении мероприятия со стороны Главного государственного санитарного врача Псковской области. Организаторы должны соблюдать определенные условия проведения соревнований, а также Регламент проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденный Минспорта РФ и Роспотребнадзором.

Указом определены особенности массового катания на ледовых катках. В частности, раздевалки для посетителей должны быть закрыты. Массовые катания не должны проходить одновременно с тренировками и соревнованиями. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим за исключением нахождения в зоне для катания. В прокате после каждого использования коньки должны быть продезинфицированы.

Помимо вышеперечисленных, дополнительные ограничительные меры будут действовать для крытых катков. Их посещение должно осуществляться по сеансам, интервал между которыми должен составлять 30 минут. В зоне для катания и на прилегающих трибунах общее количество посетителей не должно превышать 180 человек.

В Указе губернатора также утратил силу пункт о необходимости получения согласия сотрудника для перевода на дистанционную работу. Корректировки обусловлены вступившими в силу изменениями в Трудовой кодекс РФ.

Указ размещен на портале нормативных правовых актов Псковской области и вступает в силу 16 января 2021 года

Источник: Псковская Лента Новостей
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