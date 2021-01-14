Общество

Присоединиться к online-марафону в преддверии именин Татьяны Лариной приглашает «Михайловское»

По многолетней традиции в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 25 января будут праздновать Татьянин день — именины пушкинской Татьяны Лариной, одной из самых любимых героинь русской литературы.



Павел Бунин. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, уже сегодня, в рамках подготовки к празднику, на официальных страницах «Михайловского» в социальных сетях размещено приглашение поучаствовать в online-марафоне «Итак, она звалась Татьяна». Всем желающим музейщики предлагают прочесть под запись какую-либо строфу (разумеется, можно и несколько строф), где речь идет о пушкинском «милом идеале». Ролик следует разместить в разделе для предлагаемых новостей в паблике музея «ВКонтакте».

Как пояснили в «Михайловском», марафон будет длиться десять дней — с сегодняшнего числа и вплоть до 25 января. Причем, первое видео с хештегом #ТатьянинДень уже сейчас доступно для просмотра и прослушивания.