Общество

В России разработан экспресс-тест на коронавирус с результатом через час

В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора разработана тест-система, которая позволяет сократить время получения результата до часа - полутора часов, передает «Интерфакс» со ссылкой на директора института Василия Акимкина.

«Наши специалисты совместно со специалистами из других институтов разработали практически и опробовали такой тест, который позволяет сократить время исследования (...) Время детекции (обнаружения вируса) составляет от 60 до 90 минут», - сказал Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой в пятницу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в ходе совещания, что в России в ближайшие недели появятся тест-системы для выявления мутаций коронавируса.

«Мы сегодня можем получить тест-систему, на это уйдет не более 2-3 недель, которая будет дифференцировать вирус от вируса с мутациями. Обрели инструмент, определяющий те или иные изменения вируса», - сказала Анна Попова.

По словам Акимкина, с начала пандемии коронавируса в ЦНИИЭ было изготовлено порядка 75 млн ПЦР-тестов, что позволило «обеспечить Российскую Федерацию системами диагностики и еще 40 стран мира».