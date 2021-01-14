Общество

Глава Великих Лук заявил о выходе на плато по коронавирусу

В Великих Луках отмечается остановка роста заразившихся коронавирусной инфекций. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил глава города Николай Козловский. Первое в 2021 году еженедельное видеообращение руководителя муниципалитета размещено в его инстаграм-аккаунте. Как обычно, свое выступление Николай Козловский начал с анализа эпидемиологической ситуации.

«За последнюю неделю динамичный ежесуточный рост заболевших остановился, и кривая статистики вышла на плато», - сказал он.

Глава Великих Лук отметил, что выход на плато стал возможен благодаря ранее принятым мерам (введению досрочных зимних каникул, ограничению работы предприятий общественного питания) и ответственному отношению населения к санитарным правилам.

«Но, цифры, безусловно, еще высокие. Всего на территории города Великие Луки с начала распространения новой коронавирусной инфекции зарегистрировано более 5 тысяч пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». На амбулаторном лечении в настоящее время находится 914 человек, заболевших COVID, шесть из них – дети», - рассказал Николай Козловский. По его словам, в городе нет ни одной закрытой на карантин школы или детского сада. Учебный процесс организован в очном режиме, но во всех образовательных учреждениях города по-прежнему проводится термометрия, разделяются потоки учащихся, соблюдаются все меры санитарной безопасности.

Николай Козловский призвал великолучан строго и неукоснительно соблюдать противовирусные правила: часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски, не собираться группами. Руководителям предприятий и организаций, по его словам, стоит минимизировать рабочие совещания или перевести их в онлайн режим. «Все это позволит снизить риски заражения и как можно надёжнее стабилизировать ситуацию с распространением болезни», - заключил глава города.