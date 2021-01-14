Общество

191 паспорт для осужденных оформили в учреждениях УФСИН России по Псковской области в 2020 году

191 паспорт для осужденных оформили в учреждениях УФСИН России по Псковской области в 2020 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области, в Псковской области подвели итоги паспортизации в учреждениях уголовно-исполнительной системы за 2020 год. Данному направлению деятельности уделяется пристальное внимание со стороны руководства регионального УФСИН, так как это свидетельство реализации гражданских прав осужденных в пенитенциарных учреждениях.

Вопросами паспортизации осужденных занимаются сотрудники подразделений специального учета подведомственных УФСИН учреждений. Совместно со специалистами миграционной службы они проводят проверку установления личности осужденного, а также подтверждения его принадлежности к гражданству РФ.

«Если у осужденного нет паспорта в личном деле или срок его действия истек, то ведомство принимает меры по получению документа», - отметила сотрудник группы специального учета УФСИН России по Псковской области Мария Артамонова.

По итогам 2020 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области оформили и приобщили к личным делам осужденных 191 паспорт, из них 92 были восстановлены заново в связи с утратой или приведением в негодность, остальные 99 подлежали замене по случаю достижения возраста.

Наличие паспорта для осужденного играет большую роль, так как документ позволяет получить социальные выплаты, встать на учет в службу занятости или трудоустроиться.