Общество

В Пскове в микрорайоне №14 продолжается строительство садика на 140 мест

В Пскове в микрорайоне №14 продолжается строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Работы выполняются за счет компании - инвестора в рамках социальных обязательств перед муниципалитетом. По окончанию строительства дошкольное учреждение будет передано в муниципальную собственность.

«Рассчитываем, что в 2022 году в учреждение пойдут первые воспитанники», - добавил Александр Коновалов.

Добавим, место строительства - угол улиц Инженерной и Юности.