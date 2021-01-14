Общество

Псковских студентов привлекут к службе в полиции

С 19 по 23 января 2021 года студенты Псковских ВУЗов и старшеклассники традиционно окунутся в полицейские будни – в регионе стартует ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в период ее проведения молодые люди будут нести службу совместно с сотрудниками полиции и смогут почувствовать себя настоящими стражами порядка.

Однако, в это году из-за ограничительных мер, введенных в регионе из-за распространения COVID-19, акция будет проходить в онлайн-формате: будни полицейских можно будет увидеть на подготовленных видеороликах и в трансляциях в социальных сетях участников десанта.

Акция «Студенческий десант» пройдет в каждом районе области. В это время для молодежи откроются двери практически всех подразделений органов внутренних дел. Ребята смогут не просто познакомиться с работой сотрудников полиции в ходе специально организованных экскурсий, но и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях УМВД России по Псковской области. На несколько дней сотрудники полиции станут наставниками для участников акции, познакомят их со своей работой и ответят на все интересующие вопросы о полицейской службе.

Старт акции будет дан на общих разводах, которые состоятся 19 января. На разводах сотрудники полиции познакомятся со своими подопечными и после инструктажа приступят к совместному несению службы. Трансляции в социальных сетях будет вести член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анна Смирнова, а видеоролики будут выложены на официальной странице ведомства в социальных сетях.