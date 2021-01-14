Общество

Соцзащита Псковской области сообщила о направлении денег получателям пособий и выплат

Комитет по социальной защите Псковской области сообщил о направлении денег получателям пособий. Информация опубликована в официальном инстаграм-аккаунте комитета.

По состоянию на 15 января 2021 года направлены денежные средства в города и районы по следующим выплатам:

1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет включительно;

2. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего;

3. Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;

4. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;

5. Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам;

6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим гражданам;

7. Региональная социальная доплата к пенсии;

8. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», - сообщили в комитете.