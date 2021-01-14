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Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью экс-директора областной филармонии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким Заслуженного работника культуры РФ Галины Ивановой. Соответствующий пост размещен 16 января в инстаграм-аккаунте губернатора.

«15 января ушла из жизни Заслуженный работник культуры РФ Галина Александровна Иванова. Весь ее трудовой путь был посвящён культурной сфере Псковской области. Она получила широкую известность, признание и уважение за вклад в развитие наших творческих коллективов, работу в отделении Всероссийского музыкального общества, активное участие в организации фестивалей имени М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, Б.С. Трояновского и многих других», - написал Михаил Ведерников.

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«Но больше всего ее запомнят художественного руководителя и директора Псковской областной филармонии, под чьим руководством учреждение стало одной из ключевых культурных площадок для всех жителей области.

Галина Александровна была открытым и чутким человеком, талантливым организатором, всей душой радела за развитие БКЗ филармонии и родной Псковской земли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким!», - сообщил глава региона.