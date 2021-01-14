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Общество

Росгвардия напомнила псковичам срок уплаты административных штрафов

16.01.2021 22:17|ПсковКомментариев: 0

Региональное Управление Росгвардии информирует жителей Псковской области о сроке уплаты административных штрафов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, не позднее 60 суток со дня вступления постановления по делу о правонарушении в законную силу, совершившее его лицо обязано уплатить административный штраф.

Несоблюдение этого требования в соответствии со статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток.

Кроме того, для владельцев гражданского оружия привлечение по данной статье является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия с их последующим изъятием.

Во избежание таких негативных последствий необходимо соблюдать установленные действующим законодательством требования. Получить информацию о неуплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии: (8112) 73-41-12.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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