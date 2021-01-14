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Общество

Михаил Ведерников: Динамика распространения коронавируса пошла на спад

16.01.2021 20:46|ПсковКомментариев: 0

«Динамика распространения коронавируса пошла на спад, если сравнивать со второй половиной декабря, когда ежесуточно добавлялось более 400 новых случаев», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении, опубликованном 16 января.

«Своевременный комплекс ограничительных мер, ваше разумное и внимательное отношение ко всем требованиям и рекомендациям сделали свое дело и возможного негативного сценария нам удалось избежать. Тем не менее, расслабляться не стоит. Опасения по поводу всплеска заболеваемости после новогодних праздников пока сохраняются», - сказал губернатор.

По этой причине на последнем оперштабе было принято решение что большинство ограничительных мер будут действовать до 29 января. Исключения касаются работы учреждений культуры и организации спортивных соревнований.

Теги: #губернатор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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