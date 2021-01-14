Общество

Реакция на обращения граждан по медуслугам должна быть незамедлительной - губернатор

Реакция на обращения граждан по оказанию медицинских услуг должна быть незамедлительной, в день обращения. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников 16 января в видеообращении к жителям региона в своем инстаграм-аккаунте.

«Несмотря на снижение динамики распространения заболевания система здравоохранения продолжает работать крайне напряженных условиях. Особенно заметно это было в период новогодних праздников. На протяжении каникул мне приходили сотни обращений которые касались очередей, длительного ожидания выписки, скорости обработки тестов, сложностей с получением больничных и вызовом врача на дом», - рассказал губернатор.

По большинству жалоб уже проведена необходимая работа с руководителями медицинских учреждений. По словам губернатора, сейчас проводятся регулярные внеплановые проверки, он вижу положительные изменения.

«Вместе с тем по некоторым направлениям еще есть недоработки, они стали одной из тем совещания с представителями медицинского сообщества в четверг. Мы договорились что будем полностью перестраивать систему работы с обращениями граждан. Реакция на обращения должна быть незамедлительной в день обращения. Более того, все случаи массовых жалоб будут рассматриваться в отдельном порядке», - сказал губернатора. Внеплановые проверки будут продолжаться до тех пор, пока устранение нарушений не будет подтверждено документально.