Общество

Бесплатный каток залили в Печорах

Бесплатный каток залили в Печорах. Как сообщает газета «Печорская правда», 16 января пришла радостная новость для всех любителей покататься на коньках. В Печорах открывается хоккейная коробка по адресу ул. Карьерная 1 (рядом с магазином «Светофор»).

Каток будет залит и открыт для бесплатного доступа всем желающим. Посещать каток можно будет со своими коньками. Для переобувания у хоккейной коробки будут поставлены скамейки.

Обслуживание катка будет осуществляться силами энтузиастов – добровольных помощников, в числе которых может быть любой, желающий помочь.

Освещение на катке будет включено до 24.00. В связи с этим газета напоминает, что согласно статье 2.3 части 3 Закона Псковской области от № 268-ОЗ от 4 мая 2003 года несовершеннолетние в 22.00 должны находиться дома.

Алексей Желенговский, предоставивший место для установки хоккейной коробки, благодарит начальника МП «Печорские тепловые сети»Николая Козлова и начальника пожарно-спасательной части № 23 Романа Колюкаева за помощь в заливке катка. Также стоит сказать теплые слова в адрес Олега Плинера, Алексея Акатенкова, принимавших активное участие в заливке катка.