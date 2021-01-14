Общество

250 переболевших COVID-19 выздоровели в Псковской области за минувшие сутки

250 человек выздоровели в Псковской области от коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Общее число выздоровевших от COVID-19 за весь период — 14829.

Кроме того, за сутки отмечено 210 новых случаев коронавируса и одна смерть. Таким образом, общее число заболевших в регионе составляет 27422, а скончавшихся — 111.

Проведено 233136 исследований (за сутки — 1166).

Добавим, в Пскове за минувшие сутки коронавирусом заболели 66 человек, в Великих Луках — 29. Среди районов наибольший суточный прирост отмечен в Новосокольническом районе — 25 новых случаев.

Среди иногородних за сутки отмечен один случай заражения COVID-19 (всего 20).