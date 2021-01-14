Общество

Михаил Ведерников похвалил псковичей за снеговиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников похвалил жителей региона, которые лепят из снега всевозможные скульптуры и тем самым создают себе и окружающим светлое зимнее настроение.

«Новогодние праздники– время замечательных семейных традиций. По всему региону жители выкладывали фотографии своих снеговиков, во многих муниципалитетах даже запустили конкурсы и фотобатлы на самые необычные скульптуры. Подобрал несколько любительских фото, которые засветились в СМИ и пабликах. Авторы – большие молодцы, которые создают по-настоящему светлое зимнее настроение», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Михаил Ведерников также отметил, что в Псковской области установилась по-настоящему зимняя, спокойная и красивая погода, правда, очень холодная. Также он рекомендовал жителям региона одеваться теплее и идти гулять.