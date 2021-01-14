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Общество

Россияне рассказали, как лучше всего проводить новогодние каникулы

17.01.2021 10:49|ПсковКомментариев: 1

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как лучше всего проводить новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1360 пользователей и узнали, как они провели зимние каникулы. Большинство респондентов (80%) считают, что лучше всего путешествовать. Причем за внутренний туризм на каникулах выступили 26%, а за границу хотели бы отправиться 23%. Для остальных опрошенных направление поездки не имеет значения, главное - не сидеть дома.

Оказалось, что в начале этого года отдохнуть удалось не всем - чуть больше четверти респондентов (26,5%) ответили, что у них были неотложные дела и заботы. Большинство из них (40%) на праздниках работали или учились, а треть - занимались домашним хозяйством: готовили, проводили уборку и принимали гостей. Болезнь не позволила отдохнуть 15% туристов, остальные называли иные причины.

«Эти каникулы были хуже, чем в прошлые годы», - сказали 40% пользователей. Почти столько же не заметили разницы, остальные провели время даже лучше, чем всегда.

Основная причина, по которой ухудшилось качество отдыха - ограничения из-за COVID-19. Их отметили 54% опрошенных. Пожаловались на отсутствие путешествий 16% респондентов, пришлось поработать 11% опрошенных, 9% пользователей признались, что страдали от скуки. Стольким же не хватило выходных дней, чтобы ощутить прилив сил. Остальные ссылались на снизившиеся финансовые возможности или болезни.

На следующие новогодние праздники большинство опрошенных планы еще не строили. Зато треть (29%) твердо намерены отправиться в путешествие. 8% снова проведут каникулы дома или в гостях.

Теги: #опрос #Новый год #каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
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