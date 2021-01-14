Общество

Брошенный поезд почти два месяца причиняет неудобства жителям Дедовичей

Брошенный поезд причиняет неудобства жителям Дедовичей, причем, с риском для жизни. Как сообщила депутат районного Собрания Валентина Гей в группе «Дедовичи КПРФ» «ВКонтакте», на станции Дедовичи уже почти два месяца стоит длинный товарный состав, перекрыв единственный нормальный переход в районе вокзала. Люди вынуждены по путям обходить состав, чтобы попасть в магазин, в школу и в другие службы по своим делам. Пожилые люди уже отказывают себе в посещении общественной бани, боятся по потемкам ходить через пути, обходя состав.

Сообщается, что такой же состав стоял здесь чуть ли не половину лета. «Народ просто в недоумении, почему так, вроде у нас не узловая станция, значит не должно быть и отстойника», - говорится в сообществе.

Посетив вокзал, Валентина Гей выяснила у путейца, что состав брошенный, а чей — неизвестно. Начальник вокзала, по словам депутата, сослалась на приказ свыше, а также сообщила, что «люди вообще здесь ходить не имеют права - нет тут официального перехода, он находится на переезде, вот пусть туда идут, иначе могут их штрафовать». «Но ведь это же невозможно - почти два км обходить в основном пожилому населению, да еще по проезжей части», - отметила Валентина Гей.

«Впрочем, это старая песня "про тут не ходить", было дело - действительно полиция штрафовала людей, а после возмущений все затихло. Даже после обращений к вышестоящему начальству ОЖД, в том числе и меня как депутата, почти напротив вокзала сделали нормальный настил из плит, чтоб люди могли ходить, но сегодняшнее начальство на станции говорит, что это для внутреннего пользования железнодорожников, а люди пусть идут в дальний обход, - отметила депутат районного Собрания. - "Ну а если по-человечески подойти, какие-то меры можно принять, чтобы брошенный состав убрать?», - спросила я на прощанье у Натальи Николаевны (начальника вокзала — ред.). Пообещала, но вот уже пятый день стоит брошенный поезд, как и стоял. Видимо, придется писать запрос по жалобе жителей другому начальству».