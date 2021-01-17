Общество

«Подарок новорожденному» в новом году уже получили 99 малышей Псковской области

С начала 2021 года уже 99 малышей получили подарочные наборы в рамках реализации программы «Подарок новорожденному» в Псковской области. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Он напомнил, что с 2019 года каждый ребенок, родившийся в псковском регионе, получает сертификат на сумму 5 тысяч рублей, который можно использовать для покупки детских товаров.



Всего в 2020 году подарки получили 5194 новорожденных, в 2019 – 4346.



«Список магазинов-партнеров постоянно расширяется – за два года он увеличился в два раза. Благодарю всех, кто поддерживает акцию», - отметил Михаил Ведерников, напомнив, что с полным списком магазинов-партнеров можно ознакомиться на сайтах областных комитетов здравоохранения и соцзащиты.

«Желаю всем малышам и их родителям счастливой и благополучной жизни в Псковской области», - написал такж Михаил Ведерников.