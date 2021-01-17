Общество

Федерации шахмат Псковской области исполнилось 15 лет

Федерация шахмат Псковской области отмечает 15 лет со дня образования. Региональная общественная организация «Федерация шахмат Псковской области» с правами юридического лица была создана 16 января 2006 года.

«Впервые в новой России в одном из субъектов Федерации – в Псковской области – активисты шахматного сообщества решили официально зарегистрировать спортивную федерацию, которая будет развивать на всей территории области этот интересный и популярный вид спорта, который называют "шахматы"», - сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации.

Это историческое решение было принято на общем собрании шахматистов нашего региона, в котором приняли участие представители из городов Псков, Великие Луки, Остров, где активно развивались шахматы.

Протокол №1 учредительного собрания общественной организации «Федерация шахмат Псковской области» от 16 января 2006 года стал уже историческим документом, в котором были отражены первые шаги шахматистов Псковской области, направленные на формирование руководящих органов федерации, на придание ей официального юридического статуса и на популяризацию шахматного искусства на Псковщине.

Одним из первых решений федерации стало оформление исторической летописи становления шахмат на Псковской земле. «Шахматная история Псковского края, конечно, насчитывает значительно более долгий временной период. Так начинается она с XI века - именно к такому времени ученые относят первые шахматные фигурки, найденные во время археологических раскопок в Псковской области. Играли в шахматы и позже. Но подлинное развитие шахматной игры в России начинается в первой половине XIX века. Во многом оно связано с именем Первого русского шахматного мастера Александра Дмитриевича Петрова (1799-1867), уроженца Псковского края, Опочецкого уезда. Александр Петров внес значительный вклад в теорию шахмат, и в этом году будет отмечаться 222-летие со дня его рождения», - сообщили в федерации.

Одним из соучредителей федерации Сергеем Игнатьевым совместно с другими шахматными активистами была восстановлена хронология чемпионатов области по шахматам среди мужчин и женщин и их победителей, которая сейчас размещена на официальном сайте Федерации.

23 октября 1913 года состоялась регистрация Псковского шахматного кружка. По его приглашению Псков посетило несколько «шахматных маэстро», в том числе будущий чемпион мира Капабланка. (13 января 1914 года). К 90-летию этого исторического события в Пскове прошел массовый сеанс одновременной игры, на который был приглашен молодой, но уже известный международный гроссмейстер, чемпион Олимпийских игр, Европы и России Петр Свидлер.

Если знаменитый кубинец на сеансе одновременной игры на 31 доске во всех партиях добился победы, то Петру Свидлеру пришлось в одной партии признать свое поражение, а несколько партий завершить вничью.

К сожалению, после Революции и создания СССР и РСФСР в архивах не удалось обнаружить информацию о регистрации региональной шахматной федерации. Только в 1973 году 31 октября выходит решение № 515 исполкома горсовета «О создании городского шахматного клуба». Этим же решением был утвержден устав клуба и его штатное расписание, а также смета на его содержание.