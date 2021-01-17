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Юнармейцы заступили в почетный караул у Вечного огня и на могиле Александра Матросова в Великих Луках

В Великих Луках участники юнармейского поста №1 заступили в почетный караул у Вечного огня и памятника на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участники торжественной церемонии также почтили память павших земляков минутой молчания и возложением цветов.

Напомним, сегодня, 17 января, Великие Луки отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Наступательную операцию в январе 1943-го называют малой Сталинградской битвой.

Эта военная операция, в планировании которой принимал участие маршал Победы Георгий Жуков, занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. В районе Великих Лук был блокирован воинский гарнизон Вермахта – более 50 тысяч солдат, ни один из которых не был переброшен на другие стратегически важные направления.