Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области

Аномальные холода прогнозируются на большей части России в ближайшие дни, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской - до 18 градусов.

Данное предупреждение касается и Псковской области.

По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минус 23-36 градусов, пояснил Вильфанд.

«В Центральном федеральном округе (большая часть округа) - на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 градусов тоже ниже нормы», - сказал Вильфанд.

Как уточнил синоптик, аналогичная аномалия просматривается и в Южном федеральном округе. Минимальные значения ожидаются от 15 до 21 градуса мороза. В Северо-Кавказском федеральном округе предвидится температура ниже нормы на 6-12 градусов, минимальные значения прогнозируются до минус 10 градусов, отметил собеседник агентства.

Температуры опустятся на 8-17 градусов ниже нормы и на Урале. Жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов ожидает погода с 30-42 градусами мороза.

«Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион там температуры минус 40-53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса», - уточнил метеоролог.

Как уточнил Вильфанд, минимальные значения температур в Якутии составят до минус 56 градусов, в Хабаровском крае минимальные температуры - 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, на Чукотке - до минус 51 градуса.