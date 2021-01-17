Общество

Умер депутат Госдумы, ликвидатор чернобыльской аварии Николай Антошкин

Бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России, депутат Госдумы генерал-полковник в отставке Николай Антошкин скончался в воскресенье, сообщил «Интерфаксу» руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Дата и место погребения уточняется.

По данным источника в медицинских кругах, Антошкин был госпитализирован в начале января с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Антошкин родился в 1942 году в Башкирской АССР. В 1965 году окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков. Став пилотом, участвовал в авиационном обеспечении войск во время событий 1968 года в Чехословакии.

Через год после этого принимал участие в конфликте на советско-китайской границе. В 1973 году окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина, впоследствии также окончил Военную академию Генштаба ВС СССР имени Ворошилова. Впервые в мире провёл синхронную с космическим кораблем съемку земной поверхности в районе космодрома Байконур.

В 1986 году уже в звании генерал-майора авиации участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получил большую дозу облучения.

Получил звание Героя Советского Союза, удостоен множеств наград, в том числе Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В 1994 году Антошкину было присвоено воинское звание генерал-полковника. Работал в Госдуме VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия», член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.