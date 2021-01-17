Общество

Михаил Ведерников: Память о защитниках Великих Лук навечно вписана в историю города

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 78-ой годовщиной со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Текст поздравления опубликован на портале госорганов региона.

Фото: fotokto.ru

«С первого дня существования Великие Луки стали хранителями рубежей русских земель, а великолучане в ратных подвигах всегда демонстрировали несгибаемую волю, храбрость и мужество, подтвердив это и в годы Великой Отечественной войны», - отметил Михаил Ведерников в приветственном адресе, обращаясь к жителям города.

Глава региона напомнил, что 33 дня защитники Великих Лук отчаянно сопротивлялись, решив не отдавать город без боя. Но даже после захвата города врагом боевой дух великолучан не был сломлен. В годы оккупации местные жители продолжали борьбу как подпольщики и партизаны, уничтожая поезда и линии связи, взрывая железные дороги и мосты. Город был освобожден лишь в 1943 году в ходе Великолукской наступательной операции.

«Превращенный в пустырь и практически стертый с лица земли, он был заново отстроен и восстановлен силами жителей, став еще более красивым и великим, - подчеркнул глава региона. - Память о защитниках и героях Великих Лук навечно вписана в историю города, сохранена потомками в названиях улиц и площадей, в памятниках и мемориалах».

Губернатор напомнил о храбрости 15-летнего Васи Зверева, который бесстрашно сражался и погиб в боях за родной город, о подвиге летчика Александра Попова, направившего подбитый недалеко от Великих Лук самолет во вражеские танки, о самоотверженности начальника отдела милиции Михаила Русакова, отражавшего нападение фашистов на город и погибшего в бою, подпольной борьбе и отданных жизнях работников типографии, и многих других подвигах.

«Наша задача - сделать все возможное, чтобы сохранить эту историческую память, рассказать подрастающему поколению о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной и счастливой жизнью», - заметил глава региона в приветственном адресе. Особые слова признательности он высказал в адрес ветеранов, поблагодарив их за мужество, храбрость, ратные и трудовые подвиги.

В воскресенье, 17 января, в Великих Луках участники юнармейского поста № 1 заступили в почетный караул у Вечного огня и памятника на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова. Участники торжественной церемонии также почтили память павших земляков минутой молчания и возложением цветов.

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Напомним, наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1943 года и продлилась почти 2 месяца. Ее называют малой Сталинградской битвой. Она проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.

Бои за Великие Луки носили ожесточенный характер. Утром 16 января была взята крепость, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник немецкого гарнизона. А 17 января 1943 года после тяжелых боев остатки 7-тысячного гарнизона противника были окончательно уничтожены.