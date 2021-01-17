Общество

Глава Пскова выразила соболезнования родным и близким Алексея Шабанова

Глава Пскова выразила соболезнования родным и близким заслуженного работника физической культуры СССР Алексея Шабанова, скончавшегося 15 января на 92-м году жизни.

«Ушел из жизни сильный и мужественный человек, прошедший войну, наставник, посвятивший жизнь развитию физкультуры и спорта Пскова. Алексей Федорович оставил в сердцах псковичей добрую память», - цитирует слова Елены Полонской пресс-служба ОМСУ Пскова.

Алексей Федорович Шабанов родился в 1929 году в Великолукском районе Псковской области. В Великую Отечественную войну был сыном полка в 325-й Двинской стрелковой дивизии. С 1949 по 1954 год проходил срочную службу на Балтийском флоте, в Кронштадте.

В 1992 году был награжден орденом Великой Отечественной войны. В 1956 году закончил школу тренеров при Ленинградском институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Приехав в Псков, работал тренером по легкой атлетике в спортивное обществе «Труд», затем перешел в «Урожай». В ДЮСШ №1 (затем ДООСЦ «Юность») пришел работать в 1973 году и проработал до 2009 года. Также трудился в псковском университете.

8 лет подряд Алексей Шабанов становился чемпионом общества «Урожай». В 1965 году выполнил норматив мастера спорта СССР в марафонском беге и за свою спортивную карьеру неоднократно его подтверждал. Неоднократный победитель и призер чемпионатов СССР по легкой атлетике.

За годы работы тренером Алексей Шабанов подготовил много Чемпионов и призеров области и СССР в беге на длинные дистанции и марафоне. Тренировавшиеся у него спортсмены входили в сборную команду СССР в беге на длинные дистанции. Его воспитанники легко сдавали нормативы на кандидатов в мастера спорта и 5 человек стали мастерами спорта СССР.