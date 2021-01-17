Общество

Синоптики рассказали жителям Псковской области о погоде в крещенскую ночь

В понедельник, 18 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщает псковский гидрометцентр.

Ветер западных, юго-западных направлений 4-9 м/сек. Температура по области: ночью -14…-9, при прояснениях до -19 градусов, днем -20…-15 градусов.



Атмосферное давление низкое.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Традиционно в этот праздник верующие устремляются к освященным источникам. В Псковской области определено 9 официальных мест для крещенских купаний. В частности, в Пскове по традиции будет оборудована купель на реке Великой возле Мирожского монастыря в районе городского пляжа. Окунуться будет возможно с 22.00 18 января до 02.00 19 января и в течение светового дня 19 января с 10.00 до 17.00.