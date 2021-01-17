Общество

Александр Козловский поздравил великолучан с 78-ой годовщиной освобождения города

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил великолучан с 78-ой годовщиной со дня освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

Фото Евгения Николаенкова

«Малый Сталинград»: по числу упоминаний в сводках Совинформбюро в декабре 1942 - январе 1943 годов наш ород занял второе место, настолько ожесточенными и кровопролитными были бои. Более двух лет великолучане упорно, ни разу не сдав своих позиций, сражались за победу. Ценой собственной жизни, лишений и страданий, - написал депутат на своей странице «ВКонтакте». - Тяжелейшие испытания выпали на долю жителей и защитников Великих Лук. Наш город вошел в число 15 разрушенных городов, требующих первоочередного восстановления, и мы, потомки, будем равняться на тех, кто не побоялся вернуться в разрушенный город, кто своими руками поднимал его из руин, строил новые предприятия, больницы, школы и сады. На тех, кто всегда любил свою Родину».



По словам Александра Козловского, в каждом доме, в каждой семье живет добрая память о героизме и мужестве наших ветеранов в годы Великой Отечественной войны.



«В этот памятный день желаю каждому жителю своего родного и любимого города крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия! Вечная память павшим!Вечная слава живым! С Праздником», - заключил парламентарий.