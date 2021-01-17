Общество

1,2 миллионов рублей собрано в Псковской области в рамках акции «Спасибо Медикам» в 2020 году

1,2 млиллионов рублей было собрано в Псковской области в рамках акции «СпасибоМедикам» в 2020 году. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Всего в акции приняли участие почти 1000 человек и 20 региональных компаний. Средства были направлены в Фонд развития «Святой равноапостольной княгини Ольги» на покупку путевок для отдыха и реабилитации медицинских работников. На них, по словам главы региона, уже приобретены 96 сертификатов на 10-дневную оздоровительную программу в санаториях «Хилово», «Голубые озера» и «Череха».



«Акция в очередной раз доказала, что жители нашей области всегда готовы поддержать друг друга – даже в самых непростых обстоятельствах. Благодарю всех, кто принимал участие. Вместе справимся», - написал Михаил Ведерников.