Общество

Полиция вытеснила сторонников Навального из здания аэропорта

Полиция вытеснила сторонников Навального из здания аэропорта, пишет «Коммерсант». Сотрудники ОМОНа и Росгвардии оттеснили людей, собравшихся на входе во Внуково. Также полицейские в громкоговорители просят всех покинуть здание аэропорта. Сейчас вход в терминал освобожден.

На входе во Внуково собрались люди после того, как вход в здание был ограничен: полицейские пускают внутрь только при наличии билета. Пришедшие встречать политика Алексея Навального, возвращающегося сегодня из Берлина, а также журналисты остались перед пунктом проверки билетов.

Перед самим зданием аэропорта прошли задержания. Точное число задержанных неизвестно. Люди на улице скандируют «Навальный!». Перед входом в аэропорт дежурят полицейские машины с мигалками.

Ранее в самом здании аэропорта задержали около 10 человек. Среди задержанных — сотрудники ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента), Любовь Соболь и мужчина, пришедший в аэропорт с российским флагом и выкрикивавший лозунги в поддержку Алексея Навального.

Согласно онлайн-табло Внуково, самолет из Берлина, на борту которого находится Навальный, должен приземлиться в 19.34. По прилете его могут задержать. Ранее ФСИН объявила, что «предпримет все действия по задержанию» Алексея Навального в рамках уголовного дела о хищениях у компании «Ив Роше». Неизвестно, собираются ли сотрудники ведомства задержать оппозиционера в аэропорту или позднее. Также его могут задержать представители СКР по делу о махинациях в ФБК.