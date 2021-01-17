Общество

В московских аэропортах отменены десятки рейсов, в том числе в Псков

В московских аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание» в воскресенье, 17 января, пишет «Лента».

По информации на 19.22 по московскому времени, во Внуково четыре рейса задержано, еще четыре отменено, в Домодедово - 21 рейс задержан, два отменено, в Шереметьево — 11 рейсов задержано.

Авиарейс по маршруту Москва — Псков, как показывает онлайн-табло на сайте аэропорта Внуково, также отменен.

В столице 17 января прогнозируется аномальное похолодание, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кроме того, по его словам, в понедельник, 18 января, москвичей ожидают «температурные горки». Сначала наступит «дно холода», а к выходным начнется оттепель.

Тишковец уточнил, что на неделе не ожидается сильных снегопадов, но перед потеплением выпадет несколько сантиметров осадков.