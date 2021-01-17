Общество

Алексей Навальный задержан на паспортном контроле в Шереметьево

Политик Алексей Навальный, вернувшийся в Россию из Германии, задержан на паспортном контроле в Шереметьево, сообщает радио «Эхо Москвы».

К кабинке паспортного контроля подошла полиция и просила блогера проследовать с ними. Перед задержанием Навальный попрощался с женой. Адвокату не дали пройти с ним. Как сообщила пресс-секретарь Навального, его задержали для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы».

По информации ФСИН, Навальный останется под стражей до суда о замене условного срока на реальный.

«Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», — сообщили в ведомстве.

Ранее в аэропорту Шереметьево политик обратился к встречающим: «Это лучший мой день за последние 5 месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на погранконтроль».

Самолет из Германии с Алексеем Навальным на борту сел в аэропорту «Шереметьево». Рейс внезапно был перенаправлен в северную воздушную гавань столицы уже перед подлетом ко «Внуково». Авиакомпания «Победа» сообщила, что три ее борта улетели на запасные аэродромы по техническим причинам.