Общество

В Псковской области зафиксировано 183 новых случая коронавируса

В Псковской области зафиксировано 183 новых случая коронавируса. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня +183, в активных очагах новых случаев нет. Сохраняется тенденция к снижению динамики расрпостранения заболевания», - написал глава региона, пожелав всем сил и хорошей рабочей недели.

Всего на данный момент в Псковской области проведено 233853 исследования на коронавирус (717 за сутки). За весь период подтверждено 27605 случаев. Выздоровело 14944 (115 за сутки), скончалось 111 человек (0).