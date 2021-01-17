Общество

Мечты 166 псковских детей исполнятся в этом году в рамках акции «Елка желаний»

Мечты 166 детей Псковской области исполнятся в этом году в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Региональная «Елка желаний» второй год подряд проходит при поддержке Фонда развития Псковской области "Святой равноапостольной княгини Ольги". В этом году 166 желаний деток, которые особенно нуждаются в заботе и внимании, будут исполнены, в том числе 11 из них – с федеральной "Елки желаний"», - уточнил глава псковского региона.

«До Нового года мы вместе с вами исполнили заветные мечты 27 детей: игрушки и подарки были переданы в учреждения с помощью волонтеров. Все ребята, которые участвовали в акции, получили сладкие подарки и письма от Деда Мороза», - напомнил он. Кроме того, в ближайшие дни одна из компаний, занимающаяся производством мороженого, подарит детям из социальных учреждений Пскова, Великих Лук, Печор, Красногородска и Опочки много порций вкусного, натурального мороженого.

В соответствии с условиями акции до конца 2021 года будут исполнены нематериальные мечты: поездки в лагеря отдыха и крупнейшие развлекательные центры страны, встречи с известными людьми и посещение крупных спортивных мероприятий и концертов.

«Я лично взял 7 желаний. Все они очень разные, и про каждое будет отдельная история. Благодарю всех, кто откликнулся, нашел время и возможность подарить детям праздник. Спасибо вам, дорогие волшебники», - заключил Михаил Ведерников.