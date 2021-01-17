Общество

Псковский врач о борьбе с COVID-19: Мы находимся на войне

Заведующая отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы Варвара Оконечникова в своем Instagram-аккаунте сравнила с войной борьбу врачей с коронавирусной инфекцией.

Фото: Instagram-аккаунт Варвары Оконечниковой

«Самое тяжелое в работе, когда ты борешься за жизни пациентов, но SARS-CoV-2 оказывается коварнее. Каждого пациента, его историю, его жизнь - мы пропускаем через себя. Можно смело сказать: мы находимся на войне. Никто никогда не поймет, что у тебя на душе. Нам многие говорят, что со временем мы черствеем - это абсолютно не так», - отметила она.

«Только любимые нам люди знают, какую тяжесть мы несем, какими приходим домой усталыми, порой со слезами на глазах», - добавила Варвара Оконечникова и привела цитату на латыни: «Aliis inserviendo consumer» («Светя другим, сгораю сам»).