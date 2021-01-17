Общество

Созвездия над храмом запечатлели в Стругокрасненском районе

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел созвездия над Георгиевской церковью в деревне Палицы Стругокрасненского района. Снимки опубликованы в группе «Псков Великий» в социальной сети «ВКонтакте».

Созвездие Ориона над Георгиевской церковью. Фото: Петр Митрофанов

В объектив попали созвездия Большой и Малой Медведиц, Льва и Ориона, а также Млечный Путь.

Cозвездие Большой Медведицы и Льва над Георгиевской церковью. Фото: Петр Митрофанов

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Созвездие Большой и Малой Медведиц над Георгиевской церковью. Фото: Петр Митрофанов

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Млечный Путь над Георгиевской церковью. Фото: Петр Митрофанов