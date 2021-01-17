Общество

Стало известно, за какую работу больше платят на удаленке

Работа в удаленном режиме наиболее высоко вознаграждается традиционно в сфере IT-технологий, однако высокие заработные платы обещают и специалистам других профилей. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствует рейтинг вознаграждений, который составил сервис «Работа.ру».

Согласно исследованию, IT-специалист на удаленке может получить от 180 тысяч рублей. Такую же сумму готовы заплатить оператору call-центра, однако здесь зарплата складывается из оклада и премии.

Крупная компания, которая работает с ведущими российскими банками, предлагает менеджеру по продажам b2b зарплату в 150 тысяч рублей. При условии работы из дома.

Кроме того, школа дистанционного обучения согласна платить продюсеру онлайн-курсов до 120 тысяч рублей. Также онлайн-школа готова предложить до 100 тысяч рублей в месяц дистанционному преподавателю физики, в обязанности которого будут входить вебинары, открытые занятий, подготовка презентаций и полезные статьи по предмету.