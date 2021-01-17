Общество

В Новосокольническом районе уволили с работы беременную женщину

Индивидуальный предприниматель в Новосокольническом районе уволил с работы беременную женщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Согласно трудовому законодательству, расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП.

В этой связи прокурор района направил индивидуальному предпринимателю представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.

Приказ об увольнении отменили, заявительницу восстановили на работе, отметили в пресс-службе.