Общество

Гдовская прокуратура озаботилась подвозом ребенка к районной школе

Прокуратура Гдовского района обязала администрацию муниципалитета организовать перевозку школьника, проживающего в отдаленной деревне, к учебному заведению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что расстояние от места жительства ребенка до средней школы в Гдове составляет более 7 км, а расстояние от дома обучающегося до автобусной остановки на автотрассе Сланцы - Гдов - 1 км 40 м.

«На момент проверки транспортная доступность несовершеннолетнего до образовательного учреждения не обеспечена», - отметили в ведомстве.

Заместитель прокурора района обратилась в Гдовский районный суд с исковым заявлением, чтобы обязать администрацию района организовать перевозку школьника. На ответчика возложили соответствующие обязанности.