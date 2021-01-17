Общество

Директор Псковских теплосетей отмечает 60-летие

Сегодня, 18 января, директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов отмечает свое 60-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Игорь Иванович прошел огромный трудовой путь от инженера-контролера Стругокрасненского районного объединения "Сельхозтехника" до вице-губернатора Псковской области и заместителя гендиректора - директора дивизиона "Тепло" ООО "Сибирская генерирующая компания", - отметили в пресс-службе. - О плодотворной трудовой деятельности Игоря Ивановича можно рассказывать часами, но это не самое важное. Самым важным, на наш субъективный взгляд, является его трудолюбие и самоотверженное отношение к своей работе».

Игорь Максимов первым приходит на работу и последним уходит с нее. «Это свидетельствует о том, что человек настолько увлечен работой, что не замечает хода времени, - рассказали в пресс-службе. - Для предприятия Игорь Иванович тоже далеко не чужой человек, он им руководил в период с 2000 по 2005 годы».