Общество

Шесть троп, багги и музей дров: новое в Себежском нацпарке в 2021 году

Национальный парк «Себежский», отмечающий в 2021-м свое 25-летие, в конце прошлого года получил субсидию - 20,7 млн рублей - в рамках федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие туризма» нацпроекта «Экология». В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор нацпарка Надежда Подоплекина рассказала, что эти деньги особой охраняемой территории «были нужны как воздух».

Благодаря финансированию на территории Себежского национального парка займутся развитием туристической инфраструктуры туризма и экологическим просвещением населения.

Фото: Владимир Бумаков

«Зеленый квартал»

Так, в центре Себежа создадут рекреационный кластер для всех жителей и гостей города – презентационно-информационную эколого-просветительскую зону «Зеленый квартал». Планируется сделать шесть небольших экологических троп с освещением, привязанных к системе координат GPS/Glonass. Это будут экотропы лесника (3 км), охотоведа (1,5 км), орнитолога (4,5 км, смотровая вышка), ихтиолога (2,5 км), гидрометеоролога (1,5 км, будет включать в себя интерактивную метеостанцию) и ученого-исследователя (3,5 км).

«Всех, кто приезжает на территорию Себежа, который находится в границах особо охраняемой природной территории, будем знакомить с тем, что у нас здесь есть, рассказывая о профессиях: кто работает на этой территории, чем занимается и, самое главное, зачем это нужно конкретной территории и людям, которые живут в Себежском районе, зачем это нужно в контексте сохранения природы и экологической безопасности», - рассказала Надежда Подоплекина.

По ее словам, такой квартал станет «мини-моделью» национального парка, благодаря которой гости смогут узнать информацию о тропах, туристических кластерах и местах отдыха.

«Посещение "Зеленого квартала" будет бесплатным для всех», - подчеркнула директор нацпарка. «Зеленый квартал», кстати, снабдят системой антивандального видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Также он будет включать в себя информационно-туристский центр, два эколого-просветительских пункта и три места отдыха (глэмпинг). На указанных пунктах в определенные часы будут присутствовать сотрудники национального парка, которые проинформируют туристов и проведут эколого-просветительские, интерактивные занятия, пояснила Надежда Подоплекина.

В рамках субсидии нацпарк уже приобрел микроавтобус высокой проходимости «ГАЗель», планируется покупка двух багги, которые, как ожидается, будут востребованы среди путешественников серебряного возраста.

Фото: Екатерина Белорукова

«Лесной кордон»

Также на территории национального парка «Себежский» планируется создать комплексный туристско-рекреационный кластер «Лесной кордон». Он будет включать в себя туристский приют – типовую контору лесничества. Подобные существовали в середине ХХ века на территории практически всей страны, уточнила Надежда Подоплекина. В такой конторе воссоздадут интерьер и быт лесника, разместят инструменты, карты-схемы и так далее.

У путешественников будет возможность остановиться на ночлег в этом приюте. «Помимо экспозиционного пространства, там будет отдельная комната для туристов», - отметила директор.

Рядом с конторой установят ангар, в котором разместится музей аутентичной лесной техники (интерактивная экспозиция «Старая техника»). «Можно будет увидеть, какими раньше пользовались бензопилами ("Дружба", "Урал"), первыми пожарными машинами, машинками для высадки саженцев, отшелушивания семян шишек. Возможно, еще выставим одежду лесников и противопожарную одежду», - рассказала Надежда Подоплекина.

Работы по подготовке к благоустройству кордона

Третья экспозиционная площадка разместится под открытым небом. Ею станет «Музей дров». «Как только человек научился разводить огонь, его жизнь уже была связана с дровами – мы хотим показать именно эту историю. И дрова, и угли, и современные пеллеты», - продолжила директор.

В «Музее дров» установят интерактивные объекты, поленницу (к слову, любой желающий сможет заняться колкой дров), планируется создать «лабиринт дров».

Национальный парк, как отметила Надежда Подоплекина, будет с удовольствием принимать в дар тематические объекты и наполнять ими свои музеи. «Очень надеюсь, что это будут народные музеи», - сказала она.

У подрядчиков, которые займутся строительством, есть опыт работы в национальных парках. «Это вселяет надежду, что госконтракты будут выполнены в полном объеме и без замечаний», - добавила директор.

Также Надежда Подоплекина рассказала, что национальный парк хочет познакомить молодое поколение с профессиями, о которых оно практически ничего не знает.

«Кто такой ихтиолог, чем он занимается? Кто такой гидрометеоролог, зачем он нужен в современной жизни? Кто такой лесник? Их работа интересна, полезна для конкретной территории и всего человечества в целом. И, может быть, мы поможем кому-то сделать профессиональный выбор, потому что в дальнейшем планируем развивать профориентационные программы, направленные на школьников не только Себежского района и Псковской области. У нас есть вакансии, может, кто-то заинтересуется, пойдет целевым образом учиться и придет к нам на работу», - добавила она.

В национальном парке множество вакансий и ему требуются молодые специалисты. В частности, нацпарку нужен ихтиолог. «На территории национального парка находится 115 озер, но ранее они вообще не обследовались», - отметила Надежда Подоплекина.

СПРАВКА

Национальный парк «Себежский», располагающийся на водоразделе бассейнов рек Западная Двина и Великая, образован 8 января 1996 года с целью сохранения уникального природного комплекса южной части Псковской области.

В нацпарке площадью 500 тысяч гектаров можно найти 650 редких видов растений, многие из которых занесены в Красную Книгу. На его территории обитает более 200 разновидностей птиц. Среди частых обитателей нацпарка такие виды животных, как медведь, лиса и лось.

Кроме того, на территории национального парка можно найти датированные каменным веком поселения и средневековые здания, увидеть гряду ледникового происхождения и многое другое.

Михаил Синёв