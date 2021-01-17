Общество

Несколько домов сгорели в Псковской области на выходных

Несколько нежилых домов и неэксплуатируемых строений сгорели в Псковской области на выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, причинами пожаров стали короткое замыкание, неправильная эксплуатации печи и неосторожное обращение с огнем.

Так, 15 января в 9.21 на улице Глинки в Великих Луках сгорел автомобиль «Форд Транзит» 2002 года выпуска. Он выгорел изнутри по всей площади, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина - аварийный режим работы проводки приборной панели.

В 14.03 15 января в садоводческом обществе «Подснежник» в дачном доме сгорела сажа в дымоходе. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В 20.42 в тот же день в деревне Павы Порховского района из-за короткого замыкания сгорел жилой дом. Спасено 6 хозпостроек.

А 16 января в 17.34 поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении на улице Сотово в Великих Луках. Огнем повреждена стена. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 21.38 16 января поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении на улице Цинченко в деревне Славковичи. Оно выгорело изнутри по всей площади. Причиной названо короткое замыкание проводки.

В тот же день в 21.50 загорелся нежилой дом в деревня Совращина Себежского района. Сгорела кровля, помещение выгорело изнутри. Причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 23.17 горел нежилой дом на улице Ломоносова в Невеле. Сгорела кровля на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

17 января в 00.17 из-за нарушения правил безопасности при использовании печи сгорел дачный дом в СНТ «Швейник». Спасено 2 дачных дома.

По такой же причине в 1.40 загорелся жилой дом в дерене Затурщина Куньинского района. Образовался прогар в полу на площади 0,5 квадратных метра.

В 8.00 17 января поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Перховка Локнянского района. Огнем повреждены пол и стена. По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В 19.57 из-за неосторожного курения хозяина начался пожар в жилом доме в Бежаницах. Помещение выгорело изнутри по всей площади. Спасено 3 жилых дома.