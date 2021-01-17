Общество

В электронной трудовой книжке появился новый раздел

В электронной трудовой книжке отражается новый раздел. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, с 2020 года в России осуществляется переход на электронные трудовые книжки, который является для всех работающих граждан добровольным. Исключение составляют те, кто впервые устроится на работу в 2021 году.

В 2020 году в электронную трудовую книжку вносились сведения о трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года. В настоящее время проведена доработка формирования выписки СТД-ПФР в части отражения сведений о стаже за период до 1 января 2020 года по данным индивидуальных сведений, содержащихся в лицевом счете зарегистрированного лица.

Теперь в выписке СТД-ПФР отражается новый раздел, в котором содержатся сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (работника) за периоды до 31 декабря 2019 года, сформированный на основании представленных работодателями индивидуальных сведений.

Включение данных сведений в индивидуальный лицевой счет предоставит гражданам более высокий уровень сохранности данных об их трудовой деятельности, отметили в ПФР.