Общество

Дарья Козьякова: Областное Собрание в 2020 году отработало плодотворно

Псковское областное Собрание в 2020 году отработало плодотворно. Об этом сообщила депутат регионального парламента Дарья Козьякова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я считаю, что мы отработали тот год очень плодотворно, - отметила она. - С точки зрения взаимодействия с администрацией Псковской области, с губернатором области, командной работы, все необходимые решения, которые должны были приниматься быстро, оперативно и результативно, принимались».

Для всех 2020 год был определенным испытанием, подчеркнула депутат. «Работу своих коллег, в том числе и старших, оцениваю более чем положительно», - добавила Дарья Козьякова.