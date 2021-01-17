Общество

Стартовал второй Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики»

«Россети» дали старт второму Всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики». Цель проекта – формирование кадрового резерва для выполнения масштабных задач развития электросетевого комплекса, включая цифровую трансформацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале «Россети Северо-Запад», подать заявку можно до 31 января. Регистрация и правила участия – на официальном портале Лидерыэнергетики.рф.

Базовые принципы состязаний – открытость, прозрачность и объективность. Присоединиться могут специалисты компаний, чей профиль деятельности соответствует трём трекам, по которым проводится конкурс: реализация услуг и учет электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация. Возраст – до 50 лет.



Участники получат уникальную возможность оценить свой потенциал по методикам конкурса «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»), проверить себя в решении актуальных кейсов по электроэнергетической тематике. Многие мероприятия пройдут онлайн. Расширится число соискателей, на виртуальной площадке смогут встретиться специалисты из разных регионов и компаний.



Этапы конкурса:

1 - Онлайн-тестирование: интеллектуальные способности, личностные характеристики, управленческий потенциал (до 7 марта). Оценка по методу «360 градусов» с участием коллег по работе (до 30 апреля).

2️ - Решение профильных кейсов по трекам (до 30 апреля).

3 - Финал, где будут определены 100 победителей, в июне в Ростове-на-Дону.

Сроки могут быть скорректированы с учетом эпидемиологической ситуации.



Для сотни лучших победа станет мощным карьерным лифтом, что подтверждается опытом первого конкурса «Лидеры энергетики», отметили в компании. Кроме того, 100 лауреатов получат гранты на обучение и возможность участия в программах наставничества. Приз для остальных финалистов – годовой доступ к электронной библиотеке для саморазвития.