Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить и строить нацпроекты помогают
елка желаний - мечты сбываются
Телефон прямого эфира 56-73-72
Соглашение о сотрудничестве
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё Общество 17.01.2021 21:440 В Псковской области зафиксировано 183 новых случая коронавируса 18.01.2021 14:350 Псковичи присоединились к всемирной акции против повторения трагедии Холокоста 18.01.2021 14:290 Великолукский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков 18.01.2021 13:590 Полезные дела заразительны: Советники главы Великих Лук помогают медикам 18.01.2021 13:530 Дарья Козьякова: Областное Собрание в 2020 году отработало плодотворно 18.01.2021 13:301 Стартовал второй Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики»
 
 
 
Самое популярное 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области 15.01.2021 13:150 В Пскове женщина-водитель с амбре ударила автоинспектора и сбросила шубу 15.01.2021 14:295 Схема движения по кольцу на Инженерной в Пскове будет изменена 16.01.2021 16:529 Подполковник и его жена скончались во время БДСМ-сессии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Стартовал второй Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики»

18.01.2021 13:30|ПсковКомментариев: 1

«Россети» дали старт второму Всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики». Цель проекта – формирование кадрового резерва для выполнения масштабных задач развития электросетевого комплекса, включая цифровую трансформацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале «Россети Северо-Запад», подать заявку можно до 31 января. Регистрация и правила участия – на официальном портале Лидерыэнергетики.рф.

Базовые принципы состязаний – открытость, прозрачность и объективность. Присоединиться могут специалисты компаний, чей профиль деятельности соответствует трём трекам, по которым проводится конкурс: реализация услуг и учет электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация. Возраст – до 50 лет.

Участники получат уникальную возможность оценить свой потенциал по методикам конкурса «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»), проверить себя в решении актуальных кейсов по электроэнергетической тематике. Многие мероприятия пройдут онлайн. Расширится число соискателей, на виртуальной площадке смогут встретиться специалисты из разных регионов и компаний.

Этапы конкурса:

  • 1 - Онлайн-тестирование: интеллектуальные способности, личностные характеристики, управленческий потенциал (до 7 марта). Оценка по методу «360 градусов» с участием коллег по работе (до 30 апреля).
  • 2️ - Решение профильных кейсов по трекам (до 30 апреля).
  • 3 - Финал, где будут определены 100 победителей, в июне в Ростове-на-Дону.

Сроки могут быть скорректированы с учетом эпидемиологической ситуации.

Для сотни лучших победа станет мощным карьерным лифтом, что подтверждается опытом первого конкурса «Лидеры энергетики», отметили в компании. Кроме того, 100 лауреатов получат гранты на обучение и возможность участия в программах наставничества. Приз для остальных финалистов – годовой доступ к электронной библиотеке для саморазвития.

Теги: #конкурс #Россети #энергетика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы возвращение очного формата обучения псковских школьников?
В опросе приняло участие 582 человека
18.01.2021, 14:450 Депутат Дарья Козьякова намерена участвовать в выборах в областное Собрание 18.01.2021, 14:350 Псковичи присоединились к всемирной акции против повторения трагедии Холокоста 18.01.2021, 14:290 Великолукский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков 18.01.2021, 14:250 В Пскове сбит пешеход на улице Яна Фабрициуса
18.01.2021, 14:210 Псковские росгвардейцы выявили сильнейших в зимнем двоеборье и лыжных гонках 18.01.2021, 13:590 Полезные дела заразительны: Советники главы Великих Лук помогают медикам 18.01.2021, 13:530 Дарья Козьякова: Областное Собрание в 2020 году отработало плодотворно 18.01.2021, 13:380 Оглушительная комедия, Чехов и Пушкин: обзор январской афиши Псковского драмтеатра
18.01.2021, 13:301 Стартовал второй Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики» 18.01.2021, 13:281 Шесть троп, багги и музей дров: новое в Себежском нацпарке в 2021 году 18.01.2021, 13:180 Путин поручил упростить приток трудовых мигрантов на стройки 18.01.2021, 13:170 Движение транспорта затруднено на Ольгинском мосту в Пскове из-за ДТП. ФОТО
18.01.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 18.01.2021, 12:583 Лавров объяснил реакцию Запада на возвращение Навального в Россию 18.01.2021, 12:570 Дарья Козьякова назвала грамотным решение проблемы с приватизацией земель в нацпарках 18.01.2021, 12:500 В электронной трудовой книжке появился новый раздел
18.01.2021, 12:420 70 тысяч рублей похитил мужчина у жительницы Бежаниц 18.01.2021, 12:254 Медики красных зон Псковской области ежедневно получают горячее питание 18.01.2021, 12:200 Выборы главы Порховского района назначены на 11 апреля 18.01.2021, 12:145 «Постскриптум»: Возвращение Навального и псковская политическая повестка
18.01.2021, 12:060 Почти 1900 правонарушений пресекла за неделю псковская Госавтоинспекция 18.01.2021, 12:010 18 миллионов рублей выиграли в лотерею посетители псковских отделений «Почты России» 18.01.2021, 11:530 Гололедицу и морозы до -15 прогнозируют завтра в Псковской области 18.01.2021, 11:440 Восемь посетителей и организатор кальянной в Пскове будут привлечены к ответственности
18.01.2021, 11:401 Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг 18.01.2021, 11:260 Семейство BMW ждет несколько пополнений 18.01.2021, 11:231 В Псковской области коронавирус унес жизнь еще одного человека 18.01.2021, 11:200 «Гайд-парк»: Дарья Козьякова расскажет о положении дел в своем округе
18.01.2021, 11:120 До норматива доведут 7,6 км дороги Невель - граница с Белоруссией 18.01.2021, 11:100 В Пскове будут судить двух бомжей, до смерти забивших собутыльника 18.01.2021, 11:050 Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 18.01.2021, 10:540 Завод «Титан-Полимер» продолжает реализацию корпоративного проекта «Экосуббота»
18.01.2021, 10:520 Директор Псковских теплосетей отмечает 60-летие 18.01.2021, 10:510 Несколько домов сгорели в Псковской области на выходных 18.01.2021, 10:420 В клубе «Супер фитнес» продолжаются бесплатные тренировки 18.01.2021, 10:260 Невменяемым признан пожилой пскович, убивший жену лопатой
18.01.2021, 10:220 Гдовская прокуратура озаботилась подвозом ребенка к районной школе 18.01.2021, 10:210 Псковский кинотеатр вновь покажет фильм о жизни афонского монастыря 18.01.2021, 10:080 В Новосокольническом районе уволили с работы беременную женщину 18.01.2021, 10:050 Спиртные напитки украла псковичка из магазина на улице Труда
18.01.2021, 10:010 Заработал новый светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове 18.01.2021, 09:541 Все о Крещении: смысл праздника, традиции и как его отметят в Пскове 18.01.2021, 09:470 Двух малышей спасли на пожаре в Опочке 18.01.2021, 09:462 Стало известно, за какую работу больше платят на удаленке
18.01.2021, 09:370 Двое мужчин отравились угарным газом в Порхове 18.01.2021, 09:311 В Пскове на мужчине загорелась одежда 18.01.2021, 09:151 В ВОЗ уточнили период заразности больных коронавирусом 18.01.2021, 09:070 В Палкино полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой
18.01.2021, 09:002 Вера и вода: псковский священник рассказал о самых важных смыслах Крещения 18.01.2021, 08:455 Пандемия может привести к вспышкам опасного грибкового заболевания в больницах 18.01.2021, 08:310 Созвездия над храмом запечатлели в Стругокрасненском районе 18.01.2021, 08:150 Эксперты не исключили подъема заболеваемости коронавирусом в конце зимы
18.01.2021, 08:002 СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц 18.01.2021, 07:450 Псковский врач о борьбе с COVID-19: Мы находимся на войне 18.01.2021, 07:280 В России разрешат продажи сельхозтоваров на своей земле 18.01.2021, 07:152 Страны Балтии пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального
18.01.2021, 07:010 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России 17.01.2021, 22:380 Первый печатный каталог с работами псковских иконописцев увидел свет 17.01.2021, 21:580 Мечты 166 псковских детей исполнятся в этом году в рамках акции «Елка желаний» 17.01.2021, 21:440 В Псковской области зафиксировано 183 новых случая коронавируса
17.01.2021, 21:183 Пьяный житель Палкино избил собаку и сломал новогоднюю ель 17.01.2021, 21:0711 Алексей Навальный задержан на паспортном контроле в Шереметьево 17.01.2021, 20:244 79-летняя Вивьен Вествуд обнажилась во имя спасения мира 17.01.2021, 19:533 В московских аэропортах отменены десятки рейсов, в том числе в Псков
17.01.2021, 19:385 Полиция вытеснила сторонников Навального из здания аэропорта 17.01.2021, 19:290 Древний погребальный храм и более 50 саркофагов обнаружены в Египте 17.01.2021, 19:030 Средний чек за авиаперелеты по России подешевел на 14% 17.01.2021, 18:4414 В России заявили о готовности к диалогу со всеми нуждающимися в вакцине странами
17.01.2021, 18:200 Около 150 новобранцев 76-й дивизии приведены к присяге 17.01.2021, 18:060 Умер российский посол в ОАЭ Сергей Кузнецов 17.01.2021, 17:540 1,2 миллионов рублей собрано в Псковской области в рамках акции «Спасибо медикам» в 2020 году 17.01.2021, 17:480 Мальчик погиб на детской площадке из-за шарфа
17.01.2021, 17:340 «Шевроле Нива» перевернулась в Псковском районе, двое пострадали. ФОТО 17.01.2021, 17:062 Псковский драмтеатр открыл продажи билетов на январь 17.01.2021, 16:480 Три автомобиля притерлись на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 17.01.2021, 16:381 Временную кровлю обустраивают в Волышово
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.