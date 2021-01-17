Общество

Великолукский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

77-ю годовщину освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков празднуют жители Великолукского района сегодня, 18 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, основные торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения района от захватчиков, прошли на Ступинской высоте - месте кровопролитных сражений советских воинов против врагов за освобождение родной земли. Представители региональной и муниципальной власти, общественники возложили цветы к мемориалу и братскому захоронению воинов, погибших здесь с 1942 по 1944 годы, после чего почтили память павших бойцов минутой молчания.

Торжественные митинги прошли также у памятников воинам-освободителям в сельских поселениях муниципалитета. Районные библиотеки и клубы организовали тематические уроки мужества, патриотические акции и ряд других мероприятий. Сотрудники районного информационно-культурного центра подготовили онлайн-концерт.

В администрации муниципалитета состоялась церемония вручения удостоверения «Почетный гражданин Великолукского района» ветерану Великой Отечественной войны Марии Сизовой, участнице боев за освобождение великолукской земли от захватчиков, сражений за Сталинград, на Курской дуге, Полесской наступательной и Восточно-Померанской стратегической операциях и столкновениях на территории Германии.

Все мероприятия были организованы с учетом соблюдения противовирусных мер безопасности.

Поздравление с памятной датой в адрес жителей Великолукского района направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Годы Великой Отечественной войны и пережитой оккупации оставили неизгладимый след в истории Великолукского района, в семье каждого местного жителя. Сегодня благодаря рассекреченным архивам мы более полно можем узнать, что пережили жители в те страшные годы. Уничтоженные села, колхозы, инфраструктура. Но самое главное - истреблены и угнаны в рабство тысячи мирных граждан, не говоря о тех, кто с оружием в руках встал на защиту Родины. Вклад в Победу жителей Великолукского района невероятно велик. Но сегодня мы чтим и трудовой подвиг людей, которые своими руками восстанавливали разрушенные населённые пункты, дома, дороги и в кратчайшие сроки вернули к жизни Великолукский район. Особые слова благодарности и признательности всем ныне живущим ветеранам. Для каждого из нас и для подрастающего поколения вы пример смелости, мужества, отваги, трудолюбия и любви к своей Родине. Низкий вам поклон!», - отмечено в поздравительном адресе губернатора.

Напомним, оккупация территории Великолукского района немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Территория 12 сельсоветов превращена в пустыню, сожжены и разрушены около 350 сел и деревень, а также почти 7 тысяч жилых и хозяйственных построек». Более 11 тысяч великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были уничтожены карателями. Останки 16,5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии покоятся в воинских захоронениях района.