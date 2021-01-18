Общество

Потепление придет в Псковскую область с 21 января

Потепление придет в Псковскую область с 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Фото: Вадим Боченков

«В течение сегодняшней ночи и завтра прогнозируем морозную погоду. Затем погода изменится: с 21 по 24 января - волна тепла. Температура будет смешанного характера: от -4 до +1, от -3 до +2 градусов. Осадки будут в виде снега и мокрого снега. Ветер - южный», - отметила Тала Нещадимова.

Следующая волна холода ожидается с 25-26 января. «Насколько она будет интенсивной, говорить сложно. Пока мы не ожидаем по интенсивности морозов сильнее, чем они были сейчас», - сказала руководитель гидрометцентра.

С начала 2021 года в Псковской области температурных рекордов не было, добавила Тала Нещадимова.